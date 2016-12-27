Dolar/TL güne yatay başladı

Dün 3,5174'ten haftaya başlayan dolar/TL, en yüksek 3,5350'e kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 3,5125'ten tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yatay başladı ve saat 10.10 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 3,5110'dan alıcı buluyor. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 değer kaybıyla 3,6675 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,16 düşüşle 4,3110'dan işlem görüyor.



Analistler, haftanın geri kalanında, Noel tatilini yılbaşı ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle uluslararası piyasalarda düşük hacimli yatay bir seyir izlenebileceğini, dolar/TL'nin de buna bağlı olarak dar bant içinde hareket edebileceğini kaydetti.



Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan 3,50 seviyesinin destek, 3,52 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.



Kaynak : AA