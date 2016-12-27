Bakanlar Kurulu ardından ilk açıklama

DAEŞ'in yayınladığı asker videosu hakkında ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan geldi.



Bakanlar Kurulu ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, 'Henüz teyit edilmiş bir bilgi yoktur' dedi.



'KORKU YAYMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Kurtulmuş şu şekilde konuştu: Bu video ile ilgili TSK ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmiş bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Video görüntüleriyle halka korku yaymaya çalışıyor.



'AYAĞINIZI DENK ALIN'

Kusura bakmasınlar medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak alan değildir. Türkiye DEAŞ'la fiili savaş halindedir. Uyduruk görüntülerle Türk halkının moralini bozmak vatanseverlik değildir. Çok şükür ulusal medyada ciddi bir dayanışma var.