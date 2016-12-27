USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Sıcak Haber : 2 askerimiz şehit oldu!..

Bakanlar Kurulu ardından ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş'a DAEŞ'in Türk askerlerini infaz ettiği iddia edilen video soruldu.

Siyaset / 27 Aralık 2016 Salı 14:04
Bakanlar Kurulu ardından ilk açıklama
Video için tıklayın

DAEŞ'in yayınladığı asker videosu hakkında ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan geldi. 


Bakanlar Kurulu ardından gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, 'Henüz teyit edilmiş bir bilgi yoktur' dedi. 

'KORKU YAYMAYA ÇALIŞIYORLAR'
Kurtulmuş şu şekilde konuştu: Bu video ile ilgili TSK ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından teyit edilmiş bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Video görüntüleriyle halka korku yaymaya çalışıyor.

'AYAĞINIZI DENK ALIN'
Kusura bakmasınlar medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak alan değildir. Türkiye DEAŞ'la fiili savaş halindedir. Uyduruk görüntülerle Türk halkının moralini bozmak vatanseverlik değildir. Çok şükür ulusal medyada ciddi bir dayanışma var.

Başbakan YardımcısıNuman KurtulmuşTerör ÖrgütüDaeş


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı