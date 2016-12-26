Hint Okyanusu'ndaki facianın üzerinden 12 yıl geçti

2004 yılında Hint okyanusunda 226 bin kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Hint okyanusundaki tsunami faciasının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen 400 cansız bedenin tespit edilemediği bildirildi.
26 Aralık 2004 yılında merkezi Endonezya'nın Sumatra adasının batı kıyıları açıklarında 9.1 şiddetindeki depremin ardından yaşanan tsunami felakete yol açmıştı. Endonezya, Tayland, Sri Lanka ve Hindistan'ın en fazla etkilendiği felakette 5 bin 3952i Tayland'da olmak üzere 226 bin kişi hayatını kaybetmişti.
Felaketin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen hala tespit edilemeyen cesetler bulunuyor. Baş komiser Anand Boonkerkaew, “2004 yılından beri yetkililer 4 bin 5 bin kişiyle irtibata geçti. Bu kişiler gelip cesetleri teşhis etti. Ancak, yaklaşık 400 cansız beden tespit edilemedi” dedi.
Kaynak : İHA