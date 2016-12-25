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Şili'de 7,6 büyüklüğünde deprem

Şili'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Puerto Montt kentinin 225 kilometre güneybatısında oldu.

Dünya / 25 Aralık 2016 Pazar 17:37
Şili'de 7,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) açıklamasına göre, Latin Amerika ülkesi Şili'nin güneyindeki Puerto Montt kentinin 225 kilometre güneybatısında, 7,7 büyüklüğünde ve yerin 15 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Tsunami uyarısı yapıldı

Depremin ardından Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, sarsıntının merkez üssünden bin kilometre kadar kıyı kesiminde tsunami yaşanabileceği uyarısında bulundu.



DepremTsunamiŞili


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