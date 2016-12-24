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Karaman kara teslim! Şehir merkezinde 1 metreye ulaştı

Karaman’da 4 gündür aralıksız yağan kar, hayatı durdurma noktasına getirirken, yaylaya giden bir çobandan ise 5 gündür haber alınamıyor.

Yaşam / 24 Aralık 2016 Cumartesi 14:47
Karaman kara teslim! Şehir merkezinde 1 metreye ulaştı

Karaman Belediyesine bağlı ekipler, kar kalınlığı 1 metreyi bulan şehir merkezinde kritik görülen cadde ve sokakları trafiğe açık tuta bilmek için 24 saat aralıksız çalışıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için büyük çaba sarf ediyor.

“Yaylaya giden çobandan 5 gündür haber alınamıyor”

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Çamlıca Köyünde, yaylaya giden 4 çocuk babası çobandan ailesi 5 gündür haber alamıyor. Mustafa Duran, 66 yaşındaki babası Hüseyin Duran’ın 5 gün önce köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan yayladaki küçükbaş hayvanlarının yanına gittiğini ve o günden beri kendisinden haber alamadıklarını söyledi.



Yayla yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu anlatan Duran, “Babam yaylaya giderken şarjı bittiği için cep telefonunu yanına almamış. O günde kar aniden bastırdı. Şuanda yaylada kar kalınlığı 1.5 metreyi geçmiş durumda. Bu yüzden kendisine ulaşamadığımız için babamın hayatından endişe ediyoruz. Yetkililere durumu bildirdik. Yayla yolunu açma çalışmaları devam ediyor, ancak kar yağışının halen devam etmesi nedeniyle açılan yol tekrar kapanıyor" dedi.

Karaman Belediyesi, yaşlı ve muhtaç ailelere günde iki öğün sıcak yemek veriyor”

Karaman Belediyesi, zorlu kış şartlarına rağmen yaşlı ve muhtaç ailelere sıcak yemek dağıtmaya devam ediyor.



Kar nedeniyle araçların gitmekte güçlük çektiği cadde ve sokaklarda, belediye ekipleri, yaşlı ve muhtaç ailelere sıcak yemek götürmeyi ihmal etmiyor. Ekipler, günde iki öğün yüze yakın yaşlı ve muhtaç ailenin evine kadar giderek yemeklerini bırakıyor. Kaynak : İHA

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