USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Irmakta kaybolan avcıya 334 gündür ulaşılamadı

Bartın’da 334 gün önce ırmakta kaybolan avcıyı arama çalışmaları sürüyor.

3. Sayfa / 24 Aralık 2016 Cumartesi 14:33
Irmakta kaybolan avcıya 334 gündür ulaşılamadı

20 Ocak 2016 tarihinde Bartın'ın Yanaz köyünde kuzeniyle birlikte ırmak kenarında avlanan Remzi Akardere (32), avladığı ördeğin peşinden giderken girdiği ırmakta kaybolmuştu. Akardere, gün boyunca yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Zaman zaman ara verilen ve ailenin başvurusu üzerine bugün sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Taburu'nda (JÖAK) görevli 16 personel, bot ile su altı ve üstünde arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ırmaktaki sazlıkların dibi ve su altında oluşan çukurlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.



Arama çalışmaları hakkında konuşan Remzi Akardere'nin abisi Sezgin Akdere, 'Yeniden arama çalışmalar yapılması için başvuruda bulunduk. Bugün de aynı şekilde arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bir şey çıkmadı aramaya devam ediyoruz. İnşallah buluruz kardeşimi. Amcamın oğluyla beraber ava gitmiş, ördeği vurmuş. Irmağın kıyısından koşarken ırmağa girdi mi, ayağı mı kaydı bilmiyoruz. Veya ayağı bastığı yer mi göçtü bilmiyoruz. Ocak'ın 20'sinden itibaren hiçbir haber alınamadı sadece bir eldivenleri bulundu. Olayın 3'üncü günü ablam tarafından eldivenleri bulundu. Arama yapılması için Valilik'e, Alay Komutanlığı'na başvuruda bulunduk. Allah razı olsun devletimizden. Bütün imkanlar sağlandı ve bizim yanımızda oldular' dedi.



Kaynak : İHA


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı