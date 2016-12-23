Terörist hesapları ihbar etme uygulaması!

Terörist eylemlerin kötü amaçlarından biri olan “kargaşa” ortamına zemin hazırlamak için özellikle Twitter, Facebook ve YouTube gibi servisler teröre destek veren kişi veya kişiler tarafından sıkça kullanılıyor. Peki, bu servisler üzerinden terörü destekleyen, terörü öven paylaşımlarda bulunanları nasıl ihbar ederiz? Emniyete ihbar nasıl yapılır?



Emniyet Genel Müdürlüğü çağın teknolojisine ayak uydurdu ve hem akıllı telefondan hem de internet üzerinden ihbarda bulunabileceğiniz Online İhbar Hattı uygulamasını devreye soktu. Android cep telefonları için 'EGM', bilgisayar üzerinden ihbarlar için de ''155 Polis İmdat Online İhbar Uygulaması'' aracılığıyla vatandaşlar hem akıllı telefondan hem de bilgisayarda ihbar bildiriminde bulunabilecekler.



Ihbar.aspx'' adresinden erişilebilen 'Online İhbar Hattı Uygulaması' üzerinden ihbar edebilirsiniz.



İhbarda bulunacak olan kişilerin kimliklerini vermeden sadece İl/İlçe, İhbar Konusu, Olay Yeri ve olay açıklaması bölümlerinin doldurulması yeterli oluyor. Eğer ihbarı yapan kişi yaptığı ihbar için geri dönüş yapılmasını istiyor ise o zaman da telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerini doldurması gerekmektedir. Ayrıca ihbar için fotoğraf veya belge eklemesinin de yapılabildiği form, tüm bilgiler girildikten sonra 'doğrulama kodu' girişi yapıldıktan sonra 'Gönder' butonuna basılarak doğrudan EGM'ye gönderilebiliyor.



İHBARDA BULUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Sosyal medya üzerinden teröre destek veren, öven paylaşımlarda bulunanların bu paylaşımlarının linklerini kaydetmeyi ve ihbar ederken metne eklemeniz gerektiğini unutmayın. Eğer söz konusu paylaşımı yapan terör destekçisi paylaşımı sildiyse veya silme olasılığı varsa; paylaşımın bir ekran görüntüsünü de alarak ihbar metnine eklemeyi unutmayınız.







EGM UYGULAMASI ÜZERİNDEN BİRÇOK İŞLEM YAPMAK MÜMKÜN



EGM Android uygulaması sayesinde kullanıcılar cep telefonu üzerinden otopark sorgulama, çevrimiçi ihbar, en yakın polis merkezi öğrenme, insan hakları ihlali başvuru formu, EGM sınav sonuçları gibi işlemleri yapabiliyorlar.

