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Benzin fiyatlarına zam geldi!

PÜİS: 23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Ekonomi / 22 Aralık 2016 Perşembe 09:58
Benzin fiyatlarına zam geldi!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) yapmış olduğu açıklamaya göre 23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim beklenmiyor.

PÜİS'İN YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

23 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 10 kuruş fiyat artışı beklenirken, motorin fiyatlarında bir değişiklik beklenmemektedir.

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