Yılbaşı çamlarının süslenmesine 97 milyon dolar harcandı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2011-2015 döneminde yeni yılda kullanılan süs ve ışıkları için gerçekleştirilen ithalat tutarı 100 milyon dolara yaklaştı.



Buna göre, yeni yıl ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar ve süslerin ithalatına 2011 yılında 23 milyon 937 bin dolar, 2012 yılında 20 milyon 659 bin dolar, 2013 yılında 16 milyon 448 bin dolar ve 2014 yılında 16 milyon 31 bin dolar harcandı. Yeni yıl ağaçlarının lamba ve süslerine geçen yıl 19 milyon 909 bin dolarlık harcama yapıldı. Böylece 5 yıldaki harcama tutarı yaklaşık 97 milyon dolar oldu.

En fazla ithalat Çin'den



Söz konusu ithalatın 85 milyon dolarını aşan kısmı Çin'den, kalan kısmı Avusturya, Tayland ve Vietnam'dan gerçekleştirildi.



Aynı dönemde söz konusu ürünlerin ihracatı ise 4 milyon 752 bin dolarda kaldı. Türkiye, yılbaşı ağaç süs ve lambalarını en çok Irak, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Türkmenistan, Romanya ve ABD'ye ihraç etti. Geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatın tutarı yaklaşık 600 bin dolar oldu.



Bu dönemde havai fişeklere ise 36 milyon dolar harcandı. Söz konusu tutarın 35 milyon doları Çin'e ödendi.



'Bayram, karnaval ve diğer eğlenceler için eşya' kategorisinde ithalat tutarı 2011-2015 döneminde 59,5 milyon doları aştı. Söz konusu eşyaların ithalatı için 2011 yılında 10 milyon 989 bin dolar, 2012'de 7 milyon 367 bin dolar, 2013'te 10 milyon 878 bin dolar, 2014'te 14 milyon 101 bin dolar, 2015'te 16 milyon 104 bin dolar harcandı. Bu ithalatın da 56 milyon doları Çin'den yapıldı. Kaynak : AA