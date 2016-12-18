Yalova'da arabalı vapur iskeleye sert yanaştı: 8 yaralı

İstanbul Pendik-Yalova seferi yapan Recep Tayyip Erdoğan adlı arabalı vapur, Yalova İDO İskelesi'ne sert yanaştı.



Araçların çıkış yaptığı rampanın iskeleye vurduğu sırada yolculardan bazıları sarsılma nedeniyle merdivenlerden düştü. Yaralanan 8 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Diğer yolcular da kısa süre panik yaşarken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.



Daha sonra arabalı vapur boşaltıldı.



Kaynak : AA