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Yalova'da arabalı vapur iskeleye sert yanaştı: 8 yaralı

Yalova'da, İstanbul Yenikapı-Pendik seferi yapan arabalı vapurun iskeleye sert yanaşması sonucu 8 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 18 Aralık 2016 Pazar 10:46
Yalova'da arabalı vapur iskeleye sert yanaştı: 8 yaralı

İstanbul Pendik-Yalova seferi yapan Recep Tayyip Erdoğan adlı arabalı vapur, Yalova İDO İskelesi'ne sert yanaştı.

Araçların çıkış yaptığı rampanın iskeleye vurduğu sırada yolculardan bazıları sarsılma nedeniyle merdivenlerden düştü. Yaralanan 8 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Diğer yolcular da kısa süre panik yaşarken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Daha sonra arabalı vapur boşaltıldı.

Kaynak : AA

PolisArabalı Vapur112 Acil ServisRecep Tayyip Erdoğan


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