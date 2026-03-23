Uçak İtfaiye Aracına Çarptı! Yaralılar Var

Kanada’nın Montreal kentinden havalanan bir yolcu uçağı, ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında pistte bulunan bir itfaiye aracına çarptı. Uçağın ön kısmında ağır hasar meydana gelen olayda birden fazla kişi yaralanırken; kaza sonrası piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi ve havalimanı geçici süreyle tüm uçuşlara kapatıldı.