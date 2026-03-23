Uçak İtfaiye Aracına Çarptı! Yaralılar Var
Kanada’nın Montreal kentinden havalanan bir yolcu uçağı, ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında pistte bulunan bir itfaiye aracına çarptı. Uçağın ön kısmında ağır hasar meydana gelen olayda birden fazla kişi yaralanırken; kaza sonrası piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi ve havalimanı geçici süreyle tüm uçuşlara kapatıldı.
New York Post gazetesinin haberine göre, Kanada'nın Montreal kentinden havalanan uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı.
YARALILAR VAR
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının itfaiye aracına çarptığı, olayda yaralananlar olduğu ifade edildi.
HAVALİMANI GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILDI
Olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu ve birden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Havalimanı geçici süreyle kapatıldı.
