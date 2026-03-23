Bayramın Son Günü Kahreden Kaza! Nişanlı Çift Hayatını Kaybetti
Isparta-Antalya karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişinin 1,5 ay önce nişanlanan çift olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan genç çiftin yakınları sinir krizi geçirirken, feryatları da yürekleri dağladı.
Isparta'da Ramazan Bayramı'nın son gününde kahreden bir kaza meydana geldi. Isparta-Antalya karayolu Ağlasun Kavşağı'nda saat 15.30 sıralarında, Mustafa Kılıç idaresindeki otomobil ile A.E.B.'nin (26) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN ÇİFT CAN VERDİ
Kazada sürücü Mustafa Kılıç ile yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Gizem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.
DİĞER ARAÇTAKİ 4 KİŞİ HAFİF YARALI
Diğer sürücü A.E.B. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
1,5 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞLAR
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları ve Isparta'dan yaptıkları alışverişin ardından memleketleri Ağlasun'a dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AĞABEYİNİN GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI
Kaza haberinin ardından olay yerine gelen ölen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi.
Kazada hayatını kaybeden Mustafa Kılıç'ın ağabeyi de gözyaşlarına boğularak, 'Biz sizi daha dün nişanladık, ben şimdi anneme babama ne söylerim?' dedi.
Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in cenazeleri Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.