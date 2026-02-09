Adnan Oktar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Adnan Oktar’ın Hayatı, Eğitimi ve Biyografisi

Türkiye genelinde beş ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında, takipçileriyle birlikte gözaltına alınan ve kamuoyunda “Adnan Hoca Cemaati” lideri olarak anılan Adnan Oktar, 2 Şubat 1956 tarihinde Ankara’da doğdu.Türkiye’de “Adnan Hoca” ismiyle tanınan Oktar, yazar ve televizyon programcısı kimliğiyle biliniyor. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamlayan Oktar’ın gerçek adının Adnan Arslanoğulları olduğu ileri sürülüyor. Oktar, yayımladığı çok sayıda eseri “Harun Yahya” mahlasıyla kaleme aldı. Söz konusu kitaplarda ağırlıklı olarak ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşlere yer verdi.Adnan Oktar, 1979 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari Bölümü’nde üniversite eğitimine başladı. Ancak bu eğitimi yarım bırakan Oktar, daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü’ne kayıt yaptırdı. Oktar, bu bölümdeki öğrenimini de tamamlamadan üniversite eğitimini sonlandırdı.Adnan Oktar, özellikle evrim teorisini reddeden İslamî yaratılışçı görüşleriyle tanındı. En çok tartışma yaratan çalışmaları arasında yer alan “The Atlas of Creation” (Yaratılış Atlası) adlı eserleri, dünya genelinde geniş yankı uyandırdı. Bu kitapların ilk cildinin, bazı ülkelerde bilim insanlarına ve kütüphanelere talep dışı gönderildiği belirtildi.Oktar, televizyon ekranlarında yaptığı programlarda yanında yer alan genç kadınları “kedicikler” olarak adlandırmasıyla da sık sık gündeme geldi. Bu ifadeler ve yayınlar, medyada geniş yer buldu.