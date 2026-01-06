Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Gençlere yeni destekler geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genç İstihdam Hamlesi- Güç Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Gençliğin Üretim Çağı-Güç Programı vesilesiyle sizleri burada ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin şahsına 81 ilimizdeki gençlerimizin, vatandaşlarımızın tamamına selamlarımı gönderiyorum.Programa katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bu önemli buluşmanın gençlerimiz ve iş dünyamızla birlikte milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Bazı değerler önemini asla yitirmez. Bazı değerler olmadan dünü bugüne, bugünü ise yarına taşıyamazsınız. Bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar bunlar olmadan hiçbir alanda mesafe alamazsınız. Emek bu değerlerden biridir.Alın teri dökerseniz, çabanızı ihlasla besleyip büyütürseniz başarıya da Allah'ın izniyle erişirsiniz. Rahmet zahmetin neticesidir. Unutmayın, zahmetsiz rahmet olmaz. Bu atasözümüzde bu gerçeğin çağlardan süzülüp gelen başka bir ifadesidir.İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi de hakkaniyet penceresinden bakarak tesis ettik. Kimsenin mağdur olmadığı herkesin geleceğe güvenle baktığı bir sistemi hayata geçirdik.4 taşıyıcı sütun üzerinde yükselttiğimiz Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Türkiye ekonomisini büyüttük. Türkiye'nin kalkınma maratonu sürüyor. Üretim, istihdam, yatırımla Türkiye'yi büyütüyoruz...Bizler gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz. Hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmanın gayreti içindeyiz.Vizyonlarına her zaman inandığımız gençlerimizin bilgisinden, kabiliyetlerinden istifade etmeye önem veriyoruz.Staj desteklerinde adımlar atacağız. Staj desteği için 27 milyar TL bütçe ayırdık. Devletin genç istihdamındaki rolünü projemizle yeniden tanımlıyoruz. İlk adımı staj destekleri ile atıyoruz. Gençlerin mezuniyet sonrası istihdamını bu şekilde kolaylaştıracağız.Aynı şekilde 10'dan fazla çalışanı olan ve özel sektör işletmelerindeki çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle aktif işgücü programlarından yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 stajyer zorunluluğu getirdik.Ulusal Staj programını İŞ-KUR'a devrettik. Stajyer çalıştırma yükümlülüğünü uygulayacağız. Staj başvuruları bugün itibarıyla İŞ-KUR üzerinden alınmaya başlanıyor.Geleceğim meslekte uygulamasını da hayata geçiriyoruz.Ev genci gibi incitici ifadelerle gençlerimiz hedef alınıyor. Gençlerimizin potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı bugüne kadar kabul etmedik, etmeyeceğiz.18-25 yaş arası gençlere ilk 6 ay maaş devletten.'