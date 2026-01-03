Fatih'te fren yerine gaza basan sürücü vatandaşların arasına daldı

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü Sultan Hamamı Meydanı'nda seyir halindeki sürücü, fren yerine gaza basınca önce bir dükkan önündeki valizlere çarptı ardından vatandaşların arasına daldı.Sürücü, 1'i motosiklet sürücüsü 4 kişiye çarptı.EKİPLER SEVK EDİLDİKazayı görenler, çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaşların yardımına koştu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Hafif şekilde yaralanan 4 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜAraç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, otomobil sürücüsünün önce valizlere ardından motosiklet sürücüsüne ve diğer vatandaşlara çarptığı görülüyor.'GAZA BASTIĞI ZAMAN ÖNÜNDEKİ ÇANTALARA VURDU'Kazadan son anda kurtulduğunu söyleyen Murat Eser, 'Ben tam mısır tezgahının yanındaydım. Şu aradan motor geldi. Ondan sonra bu sokaktan araba geldi. Arabayı fark etmedik. Motor geçerken ben mısırcının yanındaydım. Hamal malı yüklerken benim ağabeyim gitti. Ardından sürücü heyecanlandı. Nasıl olduysa gaza bastı. Gaza bastığı zaman motora çarptı önündeki çantalara vurdu. Aşağı doğru gitti. Oradakilere de vurdu.' dedi.'MOTORCUYA VURDU, ANLIK PANİKLE FREN YERİNE GAZA BASTI'Kazayı gördüğünü söyleyen Mevlan Çakmaklı, 'Sabah 10.00 sıralarıydı, burası trafiğe kapanıyor. Saat 10.00 önce araçların çıkması lazım. Saat 09.30 sıraları şuraya bir araç geldi. Burası biraz kör nokta kalıyor. Buradan motorcu gelirken fark etmedi. Motorcuya vurdu, anlık panikle fren yerine gaza bastı. İnsanlar gelip geçiyordu. 4 ya da 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılar vardı. İnsanların malı da zarar gördü.' şeklinde konuştu.