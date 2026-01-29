Cihan Şensözlü (Cihanna) Kimdir? Cihan Şensözlü (Cihanna) Kaç Yaşında Ve Aslen Nereli? Cihan Şensözlü (Cihanna) Hakkında Çıkarılan Yakalama Kararı Neden Alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 'Cihanna' olarak bilinen Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Cihan Şensözlü gözaltına alındı. Peki, Cihan Şensözlü kimdir? Cihan Şensözlü kaç yaşında, nereli? Cihan Şensözlü hakkında neden yaklama kararı çıkarıldı?
CİHAN ŞENSÖZLÜ KİMDİR?
Cihan Şensözlü, 'Cihanna' olarak bilinen Hürriyet Gazetesi köşe yazarıdır. Türkiye'nin ilk parti vizörü olarak da bilinir. İstanbul gece hayatının nabzını tutan isimlerin başında yer almaktadır.
CİHAN ŞENSÖZLÜ HAKKINDA NEDEN YAKLAMA KARARI ÇIKARILDI?
Cihanna” ismiyle bilinen Cihan Şensözlü hakkında, uyuşturucu operasyonu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı.