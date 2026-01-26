Altın Haftaya Rekorla Başladı! Gram Altın Ne Kadar?
Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı. Jeopolitik belirsizlik karşısında yatırımcıların güvenli limana olan talebi artınca altın fiyatları fırladı.
Ons altın 5 bin doları, gram altın ise 7 bin TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç para? İşte 26 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN
Alış: 7.080,88 TL
Satış: 7.081,76 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.653 TL
Satış: 11.742 TL
YARIM ALTIN
Alış: 23.306 TL
Satış: 23.483 TL
TAM ALTIN
Alış: 45.307,06 TL
Satış: 46.195,63 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 46.469 TL
Satış: 46.787 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.503,70 TL
Satış: 6.799,42 TL
ONS ALTIN
Alış: 5.073,94 dolar
Satış: 5.074,56 dolar
GRAM ALTIN
Alış: 7.080,88 TL
Satış: 7.081,76 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.653 TL
Satış: 11.742 TL
YARIM ALTIN
Alış: 23.306 TL
Satış: 23.483 TL
TAM ALTIN
Alış: 45.307,06 TL
Satış: 46.195,63 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 46.469 TL
Satış: 46.787 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.503,70 TL
Satış: 6.799,42 TL
ONS ALTIN
Alış: 5.073,94 dolar
Satış: 5.074,56 dolar