Altın Haftaya Rekorla Başladı! Gram Altın Ne Kadar?

Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı. Jeopolitik belirsizlik karşısında yatırımcıların güvenli limana olan talebi artınca altın fiyatları fırladı.

Ekleme: 26.01.2026 - 09:41 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:46 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Haftaya Rekorla Başladı! Gram Altın Ne Kadar?Ons altın 5 bin doları, gram altın ise 7 bin TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç para? İşte 26 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN

Alış: 7.080,88 TL
Satış: 7.081,76 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 11.653 TL
Satış: 11.742 TL

YARIM ALTIN

Alış: 23.306 TL
Satış: 23.483 TL

TAM ALTIN

Alış: 45.307,06 TL
Satış: 46.195,63 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 46.469 TL
Satış: 46.787 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 6.503,70 TL
Satış: 6.799,42 TL

ONS ALTIN

Alış: 5.073,94 dolar
Satış: 5.074,56 dolar