Altın Haftaya Rekorla Başladı! Gram Altın Ne Kadar?

Ons altın 5 bin doları, gram altın ise 7 bin TL'yi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç para? İşte 26 Ocak 2026 altın fiyatlarında son durum...Alış: 7.080,88 TLSatış: 7.081,76 TLAlış: 11.653 TLSatış: 11.742 TLAlış: 23.306 TLSatış: 23.483 TLAlış: 45.307,06 TLSatış: 46.195,63 TLAlış: 46.469 TLSatış: 46.787 TLAlış: 6.503,70 TLSatış: 6.799,42 TLONS ALTINAlış: 5.073,94 dolarSatış: 5.074,56 dolar