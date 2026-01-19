  • USD: 43,19 - 43,27
  • EURO: 50,22 - 50,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altında rekor yükseliş! Gram altın kritik seviyede

Altın piyasalarındaki hareketlilik haftanın ilk gününde de kendini gösterdi. Hafta boyunca bir yükselen bir düşen altın fiyatları ilk işlem gününü yükselişle açtı.

Ekleme: 19.01.2026 - 09:26 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:30 / Editör: Fehmi Öztürk
Altında rekor yükseliş! Gram altın kritik seviyedeYatırımcılar, alım-satım yapanlar ve piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Ocak 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 6.492,99
SATIŞ(TL) 6.494,03

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 10.765,00
SATIŞ(TL) 10.843,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 43.191,00
SATIŞ(TL) 43.844,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 6.007,95
SATIŞ(TL)6.277,37

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 4.665,02
SATIŞ(USD) 4.665,91