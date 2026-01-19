Altında rekor yükseliş! Gram altın kritik seviyede
Altın piyasalarındaki hareketlilik haftanın ilk gününde de kendini gösterdi. Hafta boyunca bir yükselen bir düşen altın fiyatları ilk işlem gününü yükselişle açtı.
Yatırımcılar, alım-satım yapanlar ve piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Ocak 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 6.492,99
SATIŞ(TL) 6.494,03
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 10.765,00
SATIŞ(TL) 10.843,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 43.191,00
SATIŞ(TL) 43.844,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 6.007,95
SATIŞ(TL)6.277,37
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 4.665,02
SATIŞ(USD) 4.665,91
