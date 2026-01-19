Altında rekor yükseliş! Gram altın kritik seviyede

Altın piyasalarındaki hareketlilik haftanın ilk gününde de kendini gösterdi. Hafta boyunca bir yükselen bir düşen altın fiyatları ilk işlem gününü yükselişle açtı.

Yatırımcılar, alım-satım yapanlar ve piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Ocak 2026 altın fiyatları...ALIŞ(TL) 6.492,99SATIŞ(TL) 6.494,03ALIŞ(TL) 10.765,00SATIŞ(TL) 10.843,00ALIŞ(TL) 43.191,00SATIŞ(TL) 43.844,00ALIŞ(TL) 6.007,95SATIŞ(TL)6.277,37ALIŞ(USD) 4.665,02SATIŞ(USD) 4.665,91