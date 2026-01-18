Dondurucu Soğukta İndirim İzdihamı!

Bursa'da indirimli ürünlerin satışa sunulduğu mağaza açılışı, yoğun katılım nedeniyle hareketli anlara sahne oldu.Merkez Yıldırım ilçesinde yeni açılan mağazada ürün fiyatlarının 100 TL ile 300 TL arasında değiştiğini duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezi önünde toplanmaya başladı. Soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar dikkat çekti.Mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte özellikle kadın müşterilerin içeri girmek istemesi sonucu kısa süreli izdiham meydana geldi. Görevliler, kalabalığı kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.Mağazada 100 TL'den satışa sunulan çaydanlık, çerezlik ve çeşitli ev eşyaları, yoğunluğun artmasına neden oldu. Yüzlerce kişinin aynı anda alışveriş yapmak istemesi zaman zaman zor anlar yaşanmasına yol açtı.Dondurucu havaya ve kalabalığa aldırış etmeyen vatandaşlar, uygun fiyatlı ürünlerden faydalanmak için alışverişlerini sürdürdü. Açılış gününde mağaza çevresinde yoğunluk gün boyunca devam etti.