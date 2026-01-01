Ankara’da başıboş köpek dehşeti: 8 yaşındaki çocuk yaralandı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde okuldan evine dönen 8 yaşındaki Davut E., isimli çocuk başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle facianın önüne geçilirken, yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atıfbet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okuldan evine dönen 1. sınıf öğrencisi Davut E. (8), başıboş sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar çocuğu kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.