NASA'nın InSight aracı, Mars'ın merkezinde bir sürpriz keşfetti

NASA'nın InSight iniş aracından elde edilen sismik verileri inceleyen bilim insanları, Mars gezegeninin kalbinin derinliklerinde hiç beklenmedik bir yapıyla karşılaştılar.Yeni bulgular, gezegenin merkezinde yaklaşık 600 kilometre çapında katı bir iç çekirdek olduğunu ortaya koydu.ÖNCEKİ TEORİLERLE ÇELİŞİYORBu keşif, Mars'ın çekirdeğinin tamamen erimiş ve sıvı olduğu yönündeki önceki bulgularla çelişiyor.Bilim insanları, gezegenin çekirdeğindeki yüksek hafif element oranının katılaşmayı engelleyeceğini düşündükleri için bu sonucu 'alışılmadık' olarak nitelendirdi.INSIGHT VERİLERİ SIRRI ÇÖZDÜKeşif, InSight'ın 2018'den 2022'ye kadar kaydettiği ve gezegenin içinden geçen meteor çarpması dalgalarının analiz edilmesiyle yapıldı.Araştırmacılar, bu verileri kullanarak hem iç çekirdekten geçen hem de iç çekirdek sınırından yansıyan dalgaları tespit etmeyi başardı.Bu yeni bulguların, Mars'ın geçmişte sahip olduğu küresel manyetik alanını nasıl kaybettiğine dair daha derin bilgiler sunması bekleniyor.Ayrıca bu keşif, bilim insanlarının bildiğimiz şekliyle yaşama ev sahipliği yapma olasılığı en yüksek olan kayalık gezegenlerin evrimini anlamalarına da yardımcı olabilir.