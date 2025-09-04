MSB: Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 580 kilometreye ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele, hudut güvenliği, uluslararası görevler ve savunma sanayisindeki son gelişmeler hakkında bilgi verildi.Açıklamada, TSK'nın yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelesini aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, 'Son bir hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Suriye Harekat Alanları'ndaki Tel Rıfat ve Menbiç'de imha edilen tünel uzunluğu ise 580 kilometreye ulaşmıştır.' denildi.Hudutlarda 326 kişi yakalandıCumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle korunan hudutlarda son bir haftada 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 326 kişinin yakalandığı ifade edildi. Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 5 bin 834'e yükseldiği, engellenen kişi sayısının ise 47 bin 718 olduğu kaydedildi. Ayrıca Van ve Hatay hudut hatlarında toplam 42 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.İsrail'e sert tepkiBakanlık açıklamasında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına sert tepki gösterildi. İsrail'in 'soykırım suçu işleyerek en temel insani değerleri hiçe saydığı' vurgulanan metinde, şu ifadelere yer verildi:Söz konusu katliamın durdurulamaması uluslararası toplum için izah edilemez bir hal almıştır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun bu süreçteki yetersizliği derin bir hayal kırıklığına yol açmaktadır. Ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde adil ve sürdürülebilir barışı tesis edecek adımların atılması için uluslararası toplumun baskı ve yaptırımlarını artırması gerekmektedir.Filistin halkının yaşadığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'in adaletin tesisinde aktif rol oynamasının sağlanması için ülkeleri harekete geçmeye çağırıyoruz. İşgali genişletme zeminini hazırlamak maksadıyla Filistinlileri Gazze'den tehcire zorlamayı hedefleyen İsrail'in sinsi planlarını şiddetle reddediyoruz. Ayrıca, uluslararası hukuku hiçe sayarak bölge ülkelerine karşı zorbaca saldırılar düzenleyen; bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı yok etmeyi kendisine düstur edinen İsrail'in derhâl bu tavrından vazgeçmesini bekliyoruz.TSK'nın gücüne yeni güç katıldıTSK'nın modernizasyon çalışmalarına da değinilen açıklamada, yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle envanterin güçlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığına muhtelif miktarda Bayraktar TB-3 SİHA ile İLTER J-350 karıştırma sisteminin, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise 4'üncü T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığı duyuruldu.Ayrıca, 'Defence News Top 100' listesinde yer alan Bakanlığa bağlı ASFAT ve MKE A.Ş. ile ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi savunma sanayii şirketleri de başarılarından dolayı tebrik edildi.Uluslararası tatbikatlar ve yoğun diplomasi trafiğiTSK'nın NATO ve ikili ilişkiler kapsamında geniş bir coğrafyada tatbikat ve eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. İtalya'da Dynamic Move-II, Portekiz'de Repmus/Dynamic Messenger ve Katar'da İbrar-V tatbikatlarına katılım sağlandığı ifade edildi.8-12 Eylül tarihleri arasında ise KKTC'de 'Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası' tatbikatının icra edileceği bildirildi.Toplantıda ayrıca Milli Savunma Bakanı'nın Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ile görüştüğü, Çin'e ziyaret gerçekleştirdiği; Genelkurmay Başkanı'nın ise Moldova Genelkurmay Başkanı ile görüştükten sonra ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptığı bilgisi paylaşıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı'nın da Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.