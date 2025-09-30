THY’den iki yeni rota! Tarifeli seferler başlatılmasına karar verildi

Türk Hava Yolları, Ermenistan’ın başkenti Erivan’a tarifeli seferler başlatacaklarını duyurdu.Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Romanya'nın Temeşvar şehrine ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.