Cumhurbaşkanı Erdoğan MGK'yı Topluyor! Gazze ve Terörsüz... Türkiye

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Türkiye'nin iç ve dış güvenlik önceliklerinin ele alınacağı bu kritik toplantıda, yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de ilk kez görevleriyle yer alacak.

Toplantının en önemli gündem maddesi kuşkusuz Gazze'deki son gelişmeler olacak. Bölgede artan insani kriz ve çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin atacağı adımlar masaya yatırılacak.Ayrıca, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın bölgesel etkileri derinlemesine incelenecek. Türkiye'nin arabuluculuk rolü ve savaşın sona ermesi için yürüttüğü diplomatik çalışmalar değerlendirilecek.İç güvenlikte ise, Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü 'Terörsüz Türkiye' vizyonu kapsamında gelinen son durum ele alınacak. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tamamen sonlandırılması ve silah bırakma süreçlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.Bu önemli zirvede alınacak kararlar, Türkiye'nin yakın gelecekteki güvenlik ve dış politika stratejilerine ışık tutacak.