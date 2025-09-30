CHP’de istifa fırtınası dinmiyor: Bir belediye başkanı daha mı ayrılıyor?

CHP'de sular durulmuyor. Son olarak Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, ilçe başkanıyla yaşadığı sorunları gerekçe göstererek CHP'den ayrılmıştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Tekirdağ'ın Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu'nun benzer nedenlerle partiden ayrılacak.Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre Başoğlu, Çorlu ilçe kongresinde başkan seçilen Mert Yılmaz'ın adaylığı konusunda yaşanan görüş ayrılıkları ve parti içi tartışmalar nedeniyle CHP'den ayrılma kararı aldı. Başoğlu'nun istifasını bugün kamuoyuna duyuracağı öne sürülüyor.CHP'de istifalar sadece bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de ilçe başkanıyla yaşadığı anlaşmazlık yüzünden partisinden ayrılmıştı.39.Olağanüstü Kurultay sürecinde ilçe kongreleri devam ederken, ekim ayında tamamlanacak il kongrelerinin ardından yeni yönetimlere bağlı olarak daha fazla belediye başkanı ve meclis üyesinin istifa etmesinin beklendiği ifade ediliyor.