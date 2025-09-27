Osman Gökçek şikayette bulunacak! Fondaş TV'den büyük rezillik...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Halk TV'de yayınlanan bir programa bağlanma talebinin reddedildiğini açıkladı.Osman Gökçek, Halk TV Programlar Müdürü Kürşat Oğuz'a yayına bağlanma talebini ilettiğini belirterek, “Karşı tarafta 6 kişi vardı, ben tek başıma bütün sorulara cevap vermeye hazırım. Ancak buna rağmen bağlanmama izin verilmedi” dedi.Yaşananların “cevap hakkı ihlali” olduğunu vurgulayan Gökçek, “Cevap hakkım engellendiği için RTÜK'e gerekli şikayetleri yapacağım” ifadelerini kullandı.Halk TV'nin tek taraflı yayın anlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Gökçek, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmediğini belirterek kanalı sert sözlerle eleştirdi.