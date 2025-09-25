Mahmud Abbas'tan BM'ye video mesaj! Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür etti

Abbas, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, 'İsrail'in gerçekleştirdiği şey sadece bir saldırı değil. Bu hem belgelenen hem de izlenen bir savaş suçu ve insanlığa karşı bir suçtur. 20. ve 21. yüzyılın en korkunç insani trajedilerinden biri olarak tarih kitaplarına kaydedilecektir' açıklamasında bulundu.Abbas, 'Bugün Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımızın yaklaşık 2 yıldır soykırım, yıkım, açlık ve yerinden etme savaşıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde konuşuyorum. Bu soykırım, İsrail işgal güçleri tarafından gerçekleştirildi ve çoğunluğu silahsız, çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 220 binden fazla Filistinli öldürüldü ve yaralandı' ifadelerini kullandı.İsrail'in hesap vermeden saldırdığını belirten Abbas, 'Filistin halkı işgal altında yaşamaya çalışıyor' dedi.Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in yapılan anlaşmalara uymadığını belirterek, 'İsrail savaş suçu işliyor. Gazze'de 2 milyon kişi açlığa mahkum edildi.' ifadelerini kullandı.Abbas, ayrıca Filistin devletini tanıyan ülkelere de teşekkür etti. Ayrıca Filistin'in BM'ye üye olmasının gerektiğini belirtti.Filistin Devlet Başkanı, açlığın silah olarak kullanıldığını bildirerek, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.Abbas ek olarak şunları söyledi: 'Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve oradaki yönetim ve güvenlik konusunda tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu teyit ettik ve etmeye devam edeceğiz.'