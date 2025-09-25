Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyelere çağrı! 'Gölge etmeyin, ödeyin'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Silivri'deki temasları kapsamında AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek muhalefetin sosyal güvenlik sistemiyle ilgili eleştirilerine sert yanıt verdi. Işıkhan, 'Bütün veriler; Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Yeter ki siz gölge etmeyin, bir de SGK'ya olan borçlarınızı ödeyin yeter' dedi.Sosyal güvenlik sistemi üzerindeki en büyük tehdidin muhalefet olduğunu savunan Bakan Işıkhan, 'Aziz milletimizden o kadar kopuklar ki, şükür, çok şükür dememizden rahatsız oldular. Sosyal güvenlik sistemimiz, hiç kimseden çekmemiştir bunlardan çektiği kadar, tarih boyunca sosyal güvenlik sistemimize hiç kimse bunlar kadar zarar vermemiştir. Seçim meydanlarında; üç beş oy uğruna popülist söylemler ve irrasyonel vaatlerle aslında; emeklimizin bütçesinden ve gençlerimizin geleceğinden çalmaya teşebbüs ediyorlar. Muhalefete çağrım net ve açıktır: Sosyal güvenlik sistemimizi, siyasetinize alet etmekten vazgeçin. Bu sistem; milletimizin ortak kazanımıdır, asla sorumsuz vaatlerin alanı değildir. Sorumsuz, popülist yaklaşımlarınız sizleri bağlasın' diye konuştu.Muhalefetin eleştirilerine sert yanıt veren Işıkhan, 'Yalnızca kürek çekmeyenlerin, kayığı sallamaya vakti vardır. Biz 23 yıldır kürek çekiyoruz, onlar da 23 yıldır kayığı sallıyorlar. Biz hükümet olarak çalışanlarımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeme sözümüze hep sadık kaldık. Bütün veriler Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Yeter ki siz gölge etmeyin, bir de SGK'ya olan borçlarınızı ödeyin, yeter. Bugün belediyeler arasında SGK'ya en fazla borcu olanlar CHP'li belediyelerdir. Madem sosyal güvenlik sistemini bu kadar düşünüyorsunuz, önce borçlarınızı ödeyin' dedi.