Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Türkevi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara ile görüşmesi bekleniyor.

Ekleme: 24.09.2025 - 18:06 Güncelleme: 24.09.2025 - 18:21 / Editör: Fehmi Öztürk
SDG'YE OPERASYON MASADA

Görüşmede SDG'ye operasyonun masaya gelmesi beklenirken İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alınacak.

Erdoğan görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade edeceği değerlendiriliyor.