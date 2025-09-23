Ürdün'e geçiş süresiz kapatıldı! Soykırımcı Netanyahu Filistin'in tanınmasını kaldıramadı

Soykırımcı İsrail'in, işgali altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki tek kara çıkışı olan Kerama yarından itibaren süresiz olarak kapatacağı duyuruldu.Filistin Sınır Kapıları İdaresi bugün yaptığı açıklamada, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria ile Ürdün arasındaki tek kara çıkışı olan ve Filistinliler tarafından Kerame Köprüsü olarak bilinen geçişi Çarşamba gününden itibaren süresiz olarak kapatacağını duyurdu.Açıklamada, 'Filistin Sınır ve Geçişler Genel İdaresi Başkanı Sayın Nazmi Muhanna, İsrail tarafının Kerame geçiş noktasının yarın, Çarşamba gününden itibaren her iki yönde de ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını bildirdiğini duyurdu' ifadelerine yer verildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ülke dışına çıkabilmesinin tek yolu olan Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü Sınır Kapısı'nı yarın ikinci bir emre kadar kapatma talimatı verdiği bildirildi.İsrail ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh haberinde, Netanyahu'nun talimatının çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanımasına tepki olarak verildiği yorumunda bulundu.Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e açılan ve İsrail işgali altında olan Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nı bir sonraki duyuruya kadar insan ve mal geçişine tamamen kapatma talimatı verdiği belirtildi.Filistin Yönetimi'nin üst düzey yetkililerinin de Ürdün'e geçmek için kullandığı sınır geçişi, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı olarak dikkati çekiyor.İsrail'in sınır kapısında keyfi uygulamalarla yoğunluğa ve geçişlerde sorunlar yaşanmasına neden olması Filistin Yönetimi tarafından sürekli eleştiriliyor.Sınır geçişi, geçen hafta 2 İsrail askerinin öldüğü saldırının ardından geçişlere kapatılmış, daha sonra tekrar açılmıştı.Fransa ve İngiltere başta olmak 10 ülkenin liderleri son iki günde, Filistin'i bir devlet olarak tanıdığını ilan etti.ABD'nin New York kentinde düzenlenen 80'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu anlamda bir Filistin zirvesine dönüştü. İngiltere, Avustralya, Portekiz ve Kanada zirveden bir gün önce kararlarını ilan etmişti.Genel kurul sırasında ise Fransa, Monako, Lüksemburg, Belçika, Malta ve Andorra Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıkladı. Bu adımlarla birlikte, 193 BM üyesi ülkeden, Filistin Devleti'ni tanıyanların sayısı 156'ya yükselmiş oldu. BM üyesi olmayan Vatikan da Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıyor.