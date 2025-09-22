Gökyüzünde Heyecan, Yerde Coşku: TEKNOFEST İstanbul 1 Milyon 32 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul’da buluşturdu! Bugüne dek 11 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapan festival, İstanbul’un tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle bütünleşerek milyonlara bilim, teknoloji ve inovasyonun coşkusunu yeniden yaşattı. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine uzanan, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı.TEKNOFEST 2025 bu yıl farklı noktalarda ziyaretçileri ile buluşarak yine geniş kitlelere ulaştı. TEKNOFEST KKTC’de 225 bin kişiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan’da 175 bin kişiyle, yarışmaların final süreçlerine katılan 71 bin ziyaretçimiz ile 2025 yılında festival toplam 1 milyon 503 bin kişiyle buluştu.Kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST İstanbul’da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar yarıştı. 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanarak dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı.İlhamın kaynağı, teknolojinin kalbi TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu. 58 ana kategori ve 137 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarıyla yenilikçi fikirlerin sergileneceği festival, bilimin ve teknolojinin geleceğine yön verecek öğrencileri, girişimcileri ve teknoloji meraklılarını buluşturdu.TEKNOFEST İstanbul, en küçükten en büyüğüne, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçiye unutulmayacak bir beş gün sundu. Festival kapsamında; gökyüzünde süzülen nefes kesici hava gösterileri, coşkuyu doruğa çıkaran konserler ve sahne gösterileri, ufuk açacak sergi ve eğitici atölyeler, sürükleyici simülasyon deneyim alanları, yıldızlara yolculuk imkanı sunan planetaryum, bilim şovları, teknolojinin dünü ve bugününü buluşturan TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli gurur kaynağımız deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yer aldı.TEKNOFEST İstanbul’un üçüncü gününde festivale katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'in bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladığını söyleyerek "TEKNOFEST küresel bir marka oldu. Hayallerin fikirlere fikirlerin projelere projelerin teknoloji ürünlerine dönüştüğü etkinlikte İstanbul'da sizlerle bir aradayız. TEKNOFEST'in