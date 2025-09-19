Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da konuştu.Sizin gibi zihni ve ufku açık merakı diri hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe inanın istikbale daha bir güvenle bakıyoruz.Festivale katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum. 11 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Elde ettiğimiz kazanımlar asla tesadüf değildir. Biz buralara alın terimizle geldik.Türkiye olarak teknolojide ve özellikle savunma sanayinde çok farklı bir ivme yakaladık. Tüm dünyada artık savunma sanayinin hamleleri konuşuluyor.Savunma sanayimizin öncü şahsiyetlerini bir kez daha rahmetle anıyorum.Şunu da belirtmek isterim, bugün karada, havada, denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikayeleri yazıyoruz. Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi konumundayız. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'teyiz.Destan yazmaya henüz yeni başladık. Dijital tekelleşmeye karşı bir itiraz olarak gördüğümüz NSosyal'in 1 milyon 300 bini aşkın kullanıcıya ulaşması son derece sevindirici. Nereden nereye geldik. TEKNOFEST küresel bir marka oldu.Çelik Kubbe'yi envanterimize katarak tarihi bir eşiği daha geride bıraktık. Türkiye Yüzyılı'nın inşası başladı.Türkiye bu artan gücüyle mazlumlara umut zalimlere korku veriyor. Geçen gün biri çıkmış ecdadın emaneti olan Silvan kitabesini vermediğimiz için bize nefret kusuyor. Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum. Kudüs Müslümanların ve tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir.Kudüs'ü savunmak barış ve insanlığı savunmaktır. Kudüs'e ait tek bir çakıl taşını bile vermeyiz. Biz Abdülhamid'in torunuyuz