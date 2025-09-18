Ankara'da kritik görüşme! Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Başkan Erdoğan ile görüşecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Kritik buluşmada iki liderin gündeminde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de yer alması bekleniyor.

