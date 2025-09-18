Alevlerin ortasında büyük cesaret! Çocuklarını canı pahasına kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda; Kasım A.'ya ait 4 katlı apartmanın son katında yangın çıktı. Alevleri fark eden Fatma K., 2 çocuğunu yanan evden kurtarmak için canını hiçe saydı.2 çocuğunu alevlerin arasından kurtaran Fatma K.'nın vücudunun farklı yerlerinde yanıklar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, sağlık ekipleri ise yaralı anneye müdahalede bulundu.Yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan Fatma K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.