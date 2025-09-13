Yunanistan tedirgin! Avrupa Türk savunma sanayisine bağımlı hale geliyor

Yunanistan merkezli Sportime haber kuruluşu, 'Avrupa Türkiye'ye Kapı Açıyor, Ege ve Yunanistan İçin Dron ve Füze Tehlikesi' başlıklı dikkat çeken bir habere imza attı.Haberde, Avrupa Birliği'nin (AB) insansız hava araçları (İHA) ve hava savunma sistemleri için Türkiye'ye yöneldiği, Yunanistan'ın ise rakibinin Avrupa güvenlik mimarisi içinde güçlenmesinden kaynaklı endişeli olduğu belirtildi.Sportime haberinde AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, 'Avrupa, Soğuk Savaş'ın en zor anlarını hatırlatan bir güvensizlik dönemi yaşıyor. Ukrayna'daki savaş, Moskova'ya olan enerji bağımlılığı ve ardı ardına gelen göç dalgaları Birliğin stratejik zafiyetlerini ortaya çıkardı. Yeterli mühimmat ve hava savunma sistemleri stoklarının bulunmaması Brüksel'i yeni ortaklar aramaya zorluyor.' ifadelerini kullandı.Yunan haber kuruluşu, bu bağlamda, Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesi sağlayabilecek bir ülke olarak öne çıktığını bildirdi.Sportime, Türkiye'nin artan nüfuzuna atıfta bulunarak, 'Baykar'ın İHA'ları, füzeleri ve yeni hava savunma sistemleri, Ankara'yı bölgesel bir güç olarak gösteriyor. İtalyan Leonardo ile iş birliği, Ankara'nın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) gibi üye devletlerle yaşanan gerilimlere rağmen, Avrupa güvenlik ekosistemine girmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.' ifadelerini kullandı.Ancak Yunan haber kuruluşu, bu gelişmenin Avrupa ve Yunanistan için bazı riskler barındırdığını aktardı.Sportime, Yunanistan'ın duyduğu endişeyi şu ifadelerle dile getirdi: 'Avrupa, stratejik özerklik inşa etmeye çalışırken kritik alanlarda Türk savunma sanayisine bağımlı hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya. Yunanistan için bu durum, geleneksel rakibinin Avrupa güvenlik mimarisi içinde kurumsal olarak güçlenmesi anlamına geliyor. 800 milyar euroluk REARM EUROPE programı, sonunda Ege ve Doğu Akdeniz'de tehdit olarak dönebilecek projeleri finanse edebilir.'Haberde son olarak, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin, ortak Ar-Ge projeleri, teknoloji transferi ve savunma sanayiindeki tedarik zincirlerinin güvenliği gibi alanlarda, Avrupa'nın stratejik özerklik hedeflerine katkıda bulunabileceğinin altı çizildi.Sportime, bu bağlamda, Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinin sadece bölgesel bir güç olarak değil, aynı zamanda Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğini şekillendirecek ve kavramsal değişimleri dengeleyecek bir avantaj olarak da öne çıktığını vurguladı.