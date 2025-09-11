KYK yurt sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru sonuçları asil-yedek sorgulama ekranı

2025 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurt yerleştirme süreci kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurduğu sonuçlar, E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Son dakika GSB duyuruları ile açıklanan sonuçlarda, asil listede yer alan adaylar kayıt hakkı kazanırken, yedek adaylar boş kontenjanlara göre sonraki dönemlerde yerleştirilecek. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve gelişmeler.KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı.KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KYK yurt sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Tahhütname onay işlemleri 13 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden alınacak.KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?Devlet yurdu başvuru sonuçları mail veya basılı olarak adaylara duyurulmayacak. e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama işlemleri yapılacak.KYK yurt yerleştirme sonuçları ekranında kayıt hakkı elde edilen yurdun adı, açık adresi ve kayıt için gerekli bilgiler yer alacak. İlk kayıt ücreti ise öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterilecek. Yerleştirme işlemini takip eden adaylarda öğrenciler sadece aylık yurt ücretini yatıracak. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus olarak tahsis edilirken yurt kaydı silindiğinde öğrenciye iade edilecek.Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerekiyor. Belirlenen takvim doğrultusunda ilk kayıt ücretini yatırmayanların yurt hakkı geçersiz sayılacak.İlk kayıt ücreti ise öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterilecek. Yerleştirme işlemini takip eden adaylarda öğrenciler sadece aylık yurt ücretini yatıracak. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus olarak tahsis edilirken yurt kaydı silindiğinde öğrenciye iade edilecek.