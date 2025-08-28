CHP Beyoğlu'nda miting yaptı, eylemciler polise saldırdı

CHP'li belediyelerde yolsuzluk operasyonları sürüyor.Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından operasyonlar, tüm belediyelere gelen itiraflar sonrası yayıldı.Bu belediyelerden birisi de Beyoğlu oldu.İnan Güney'in tutuklanmasından sonra Özgür Özel, dün Beyoğlu'nda miting yaptı.Özel'in miting yaptığı bölgeye gelen bir grup, devrim sloganları atmaya başladı.Önce alkışlarla eylem yapan grup ardından da 'Bu olanlar devrimle temizlenir' diyerek harekete geçti.'Yürüyün' diyen konuşmacı, polis ekiplerine saldırmaya başladı.Polis barikatlarına tekme atmaya ve ardından da polis memurlarına vurmaya başlayan grup, sakinleşmedi.Polis ekiplerinin üzerine gelip barikatları geçmeye çalışan grubun o anları, saniye saniye de kaydedildi.