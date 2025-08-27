Facia gibi kaza! Mardin'de özel halk otobüsü ile tır çarpıştı
Kızıltepe ilçesinde, özel halk otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otobüs kullanılamayacak hale geldi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Çevre Yolu kavşağında, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen özel halk otobüsü ile tır çarpıştı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdülkadir Talas, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.