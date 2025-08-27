Facia gibi kaza! Mardin'de özel halk otobüsü ile tır çarpıştı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Çevre Yolu kavşağında, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen özel halk otobüsü ile tır çarpıştı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdülkadir Talas, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.