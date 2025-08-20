Uykusunda hayatını kaybetti! Canlı yayın faciası gündemde

46 yaşındaki Fransız yayıncı Jean Pormanove ve ekibi, 10 günden fazla süren bir canlı yayın maratonunda dikkat çekici bir bağış kampanyasına imza attı.Yayın, 298 saat boyunca devam etti.Bu maraton sırasında yaşananlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.İzleyiciler tarafından bağış yapılmaya devam ediliyordu ancak, yayıncılardan Jean Pormanove uykusunda hayatını kaybetti.Videoda, Pormanove'nin hareketsiz hali ve çevresindekilerin tepkisizliği, olayın vahametini gözler önüne serdi.Bir arkadaşının, yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için pet şişe fırlattığı anlar da görüntülerde yer aldı.Sosyal medyada paylaşılan canlı yayına ait diğer görüntülerde Pormanove'nin maraton sırasında 'aşağılandığı' ve 'işkenceye' maruz kaldığı belirtildi.Ayrıca canlı yayın maratonuna başlamadan önce, Pormanove dahil bu 10 günlük maratona katılan herkesin, kamera karşısında 'ölürsem sorumluluk bana ait' dedikleri öğrenildi.Bu olay, çevrimiçi yayın platformlarındaki ve sosyal medyadaki aşırı içerik üretiminin tehlikelerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.Görüntüler, sosyal medyada 'dehşet verici' olarak tanımlandı.