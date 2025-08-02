Trafik magandaları yine sahnede! Araçtan balta alıp saldırdı

Başkentte trafik magandalarına bir yenisi daha eklendi. Ankara Çevreyolu'nun Keçiören mevkiinde iki sürücü arasında yaşanan tartışma, sınır tanımayan bir saldırıya dönüştü. Araçtaki iki kişi, trafikte tartıştıkları başka bir sürücünün önünü keserek yolu kapattı.Saldırgan sürücü, önünü kestiği aracın yanına yaklaşarak sürücü tarafındaki camı yumrukladı. O anlar, saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Aynı araçtan inen bir kadın ise saldırganları durdurmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş saldırganlardan biri, sinirine hakim olamayarak aracına yöneldi. Bagajı açarak içinden çıkardığı baltayla hızla mağdurların olduğu aracın üzerine yürüdü.Olay yerindeki kadın, baltalı saldırganı durdurmak için üzerine sarılsa da öfkesine yenilen şahıs, baltayla araca saldırdı. Cama ve kaputa yönelen balta darbeleriyle araçta hasar meydana geldi. Saldırıya uğrayan sürücü, canını kurtarmak için aracıyla hızla bölgeden uzaklaştı.Baltalı saldırı anı, mağdurun kendi cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, aracın önü kesilirken yaşanan panik, kadının saldırganı engellemeye çalışması ve baltanın araç üzerine savrulma anları açıkça görülüyor. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme başlattığı öğrenildi.