Fenalaşan yolcuya zamanında müdahale! Otobüs şoförü hastaneye yetiştirildi

Kayseri'de şehir merkezinden, Yakut Mahallesi'ne hareket eden Adem Güngör yönetimindeki özel halk otobüsünde bir yolcu aniden baygınlık geçirdi.Yolcuların uyarıları üzerine şoför Adem Güngör, güzergahını değiştirerek aracını Kayseri Devlet Hastanesi'ne sürdü.Büyük bir insanlık örneği gösteren Güngör, fenalaşan yolcuyu sağlık ekiplerine teslim etti.Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşananlar anbean otobüste bulunan araç kameralarına yansıdı.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, insan sağlığını her şeyin önünde tutan otobüs şoförünü tebrik etti.