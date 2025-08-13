ÇİĞDEM KARAASLAN’DAN AK PARTİ’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi;“Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'miz 24 yılda gerçekleştirdiği atılımlarla ve büyük hedeflerle Türkiye'nin aydınlık yarınlarının mimarı olmuştur. Milletimizin özlemlerinden doğan AK Parti ile ülkemiz yeni bir başlangıç yapmış, her alanda elde edilen kazanımlarla Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir dönem açılmıştır.Vizyonuyla, attığı adımlarla, milli iradeyi esas alan yaklaşımıyla, gerçekleştirdiği hedeflerle, ortaya koyduğu güçlü iradeyle Türk siyaset tarihine damgasını vuran AK Parti'miz, milletin partisi olmuştur. Yasakları kaldırarak, özgürlük alanlarını genişleterek, demokrasimizi güçlendirerek, kalkınmayı ülkemiz sathına yayarak, şehirlerimizi yeni eser ve hizmetlerle buluşturarak, Türkiye'yi her alanda daha da güçlendirerek gurur duyduğumuz ilkleri ve enleri ülkemize yaşatan AK Parti hükümetlerimiz Türkiye'yi hayallerine kavuşturmuş, hedefleriyle buluşturmuştur.AK Parti olarak son 24 yılda, dünya siyasi tarihine örnek oluşturacak güçlü bir hikâye yazdık. Bugüne kadar karşılaştığımız nice engele rağmen hiçbir gündemin, bizi millete hizmet gündemimizden alıkoymasına izin vermedik, önümüze çıkarılan badireleri aşmak için mücadele verirken ilk günkü aşkla çalışmaya devam ettik. Bugün gelinen noktada ülkemiz her türlü vesayetten arınmış, ayağına vurulmak istenen prangaları kırıp atmıştır; her geçen gün iç cephesini kuvvetlendiren, birlik beraberlik ve kardeşlik ruhuyla geleceğini inşa eden Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın anahtarı, mazlumların umudu haline gelmiştir.Bir mensubu olmaktan büyük gurur duyduğum AK Parti'mizin 24 yıllık hikayesi; mazisinde nice gurur, atisinde büyük umutlar olan bir milletin hikayesidir. 24 yılın hikayesi; birlik ve kardeşliğin Türkiye'sini inşa edenlerin hikayesidir. AK Parti'nin hikayesi; vefakarlığın, fedakarlığın ve yol arkadaşlığının hikayesidir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak milletimizle beraber yazdığımız bu eşsiz hikayeye emeğiyle ve yüreğiyle katkı veren teşkilatlarımıza, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen gönüldaşlarımıza, fedakarlıklarıyla davamızı büyüten tüm yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.Kuruluşundan bugüne AK Parti'mizin farklı kademelerinde görev almış yol ve dava arkadaşlarımıza ve ilk günden bugüne partimize desteğini sürdüren aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, bu kutlu yolda partimize nice yıllar diliyorum.”