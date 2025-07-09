Ateşkes masasında savaş dili! Netanyahu barışa kapıyı kapatıyor

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'de Kfir Tugayı'na bağlı Netzah Yehuda Taburu'ndan 5 İsrail askerinin öldürüldüğü belirtilmişti.İsrail'in Gazze'ye saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 888'e yükseldiği açıklanmıştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konu hakkında X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde çıkan çatışmada 5 İsrail askerinin öldüğünü belirterek, İsrail halkı için zor bir gün olduğunu dile getirdi.Başbakan Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların sürdüğünü ve bu saldırılarla belirlenen hedeflere ulaşmakta kararlı olduklarını vurguladı.Saldırıların hedeflerinin, 'tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak, Hamas'ın askeri ve idari kapasitesini ortadan kaldırmak ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak' olduğunu aktaran Netanyahu, bunun da Hamas'ın artık var olmayacağı anlamına geldiğini ifade etti.Netanyahu, sonuç olarak tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılacağını, Hamas'a boyun eğdirileceğini ve dağıtılacağını, Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmayacağını ve kendilerinin de henüz misyonlarını tamamlamadıklarını aktardı.Hamas'tan Netanyahu'nun açıklamalarına yanıt gecikmedi. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişki sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, 'Netanyahu'nun tüm esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın teslim olması yönündeki açıklaması, psikolojik yenilgi yanılsamasını yansıtıyor, sahadaki gerçekleri değil.' ifadesini kullandı.Rişk, İsrailli yöneticilerin, askeri operasyonlarla esirlerini kurtarma konusunda tam bir başarısızlık yaşadıklarını kabul etmesinden sonra direnişle ciddi bir anlaşma yapmadan esirleri serbest bırakmanın bir yolu olmadığının ortaya çıktığını dile getirdi.Hamaslı yönetici Rişk, 'Gazze teslim olmayacak. Direniş denklemleri dayattığı gibi koşulları da dayatacak.' değerlendirmesinde bulundu.