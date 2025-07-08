Muğla'da feci olay! Tartıştığı oğlunu...

Seydikemer ilçesinde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren 75 yaşındaki Şaban M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muğla'da kan donduran cinayet....Seydikemer ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Şaban M., Arsa Mahallesi'ndeki evlerinde oğlu Hilmi M. ile tartışmaya başladı.Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüdü.Şaban M., eline geçirdiği bıçakla oğlunu yaraladı.İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Hilmi M., ambulansta hayatını kaybetti.Şaban M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Mahalle sakinleri, baba-oğul arasında uzun süredir sorunlar yaşandığını, son 1 yıldır evlerine sık sık jandarma ekiplerinin geldiğini söyledi.