20-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina etabı merakla bekleniyor. Kıbrıs Barış Harekatının 51. Yıl dönümü anısına düzenlenecek olan yarışlar, 20 Temmuz’da Marmaris’ten start alacak ve 25 Temmuz’da Kıbrıs’ta büyük bir coşkuyla tamamlanacak.

Cumhurbaşkanlığı 6.Uluslararası Yat Yarışları Kıbrıs Etabı başlıyor. Kıbrıs Barış Harekatının 51. Yıl dönümü anısına düzenlenecek olan yarışlar, 20 Temmuz'da Marmaris'ten start alacak ve 25 Temmuz'da Kıbrıs'ta büyük bir coşkuyla tamamlanacak. Kıbrıs etabı kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne duyulan saygının ve Mavi Vatan'a bağlılığın simgesi olarak düzenlenecek.