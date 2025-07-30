Özcan Deniz gündemden düşmüyor! Annesini darp mı etti?

Kadriye Hanım’ın oğlu Özcan Deniz’in, annesi Kadriye Hanım’ı darp ettiği iddiası Beyaz Magazin'de gündemde. Bu iddia kamuoyunda tepki çekmiş durumda, Sinem Yıldız, Kadriye Deniz’e Ercan Bey’in iddiasında doğruluk payı olup olmadığını sordu.Anne olarak ne zorluklarla çocuklarını büyüttüğünden bahseden Deniz, “Altı tane çocuk. Babasız. Bugünlere nasıl getirdim? Ya. Nasıl evlendirdim? Ah. Ben onlardan servet istemiyorum. Ben onlardan kardeşlik istiyorum. İnsanlık istiyorum. Yapmayın diyorum bunu. Üç villanın kurbanı oldular. Biz Neden? Ne zaman bugüne geldik?” dedi.Kadriye Deniz, Özcan Deniz’in eski eşiyle olan sorunlarına değindi. Samar’ın Özcan’a yönelik psikolojik baskı kurduğu, geçmiş ilişki detaylarının tehdit olarak kullanıldığını iddia etti.“Özcan karısından ayrıldı. Ben Özcan'a yalvardım. Özcan, kuzey çok küçük yavrum. Ayrılma. O küçücük çocuğu bıraktı, ayrıldı. Ama bu kız daha önce de Özcan'la berabermiş. Kız itiraf etti. Kız kendisi söyledi.” ifadelerinde bulundu.Kadriye Deniz’in açıklamalarda bulunduğu programda yayın süresinin dolmasıyla yarın açıklamalarının detaylı bir şekilde aktarılacağı bildirildi.