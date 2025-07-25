Ankara'da peş peşe 3 kaza! Ölü ve yaralılar var
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde peş peşe 3 kaza meydana geldi. Yaşanan kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.
Ankara-Kırıkkale yolu Elmadağ ilçesi girişinde bir kamyonet ile otobüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Bu sırada kaza yerine gelen kazazede yakınları da aynı noktada kaza yaptı.
3 KAZA BİRDEN
Bir süre sonra bir kaza daha yaşandı. Meydana gelen 3 peş peşe kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında bir polis memurunun da olduğu yaralılar ise hastanelere sevk edildi.
3 KAZA BİRDEN
Bir süre sonra bir kaza daha yaşandı. Meydana gelen 3 peş peşe kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında bir polis memurunun da olduğu yaralılar ise hastanelere sevk edildi.