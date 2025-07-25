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Ankara'da peş peşe 3 kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde peş peşe 3 kaza meydana geldi. Yaşanan kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 25.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:24 / Editör: Fehmi Öztürk
Ankara'da peş peşe 3 kaza! Ölü ve yaralılar varAnkara-Kırıkkale yolu Elmadağ ilçesi girişinde bir kamyonet ile otobüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Bu sırada kaza yerine gelen kazazede yakınları da aynı noktada kaza yaptı.

Ankara'da peş peşe 3 kaza! Ölü ve yaralılar var

3 KAZA BİRDEN
Bir süre sonra bir kaza daha yaşandı. Meydana gelen 3 peş peşe kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında bir polis memurunun da olduğu yaralılar ise hastanelere sevk edildi.

Ankara'da peş peşe 3 kaza! Ölü ve yaralılar var