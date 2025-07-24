Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 10.636,78 puana çıktı.Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,8 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.636,78 puana yükseldi.Toplam işlem hacmi 45 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi ise yüzde 0,28 değer kazandı.Sektör endekslerinde en çok kazandıran yüzde 1,31 ile taş toprak, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,63 ile finansal kiralama faktoring oldu.Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu haber akışıyla pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde genele yayılan alımların etkisiyle pozitif seyretti.