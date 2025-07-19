WhatsApp reklam dönemini resmen başlattı! Yeni özellikten ilk ekran görüntüleri geldi

WhatsApp, Android için en son beta sürümünde iki önemli yeniliği kullanıma sundu: Durum Reklamları ve Öne Çıkan Kanallar. Bu özellikler, Meta'nın 17 Haziran'da duyurduğu ve kullanıcıların uygulama içinde sponsorlu içerik ve tanıtım yapabilmelerini sağlayacak olan yeni işlevler arasında yer alıyor.WhatsApp'ın 2.25.21.11 numaralı beta sürümünde sunulan ilk yenilik, Durum Reklamları. İş hesapları ve içerik üreticileri, uygulamanın Durum bölümünde sponsorlu içerik yayınlayabilecek.Reklamlar, kullanıcıların takip ettikleri kişiler tarafından paylaşılan güncellemeler arasında yer alacak. Ancak reklamların 'sponsorlu içerik' olarak işaretlendiği belirtilecek. Kullanıcılar, reklamlara tıkladıklarında, normal durumlarla aynı şekilde görüntüleyebilecekleri sponsorlu içeriklerle karşılaşacaklar.WhatsApp, kullanıcıların istemedikleri reklamları engellemelerini sağlayacak bir özellik de sunuyor. Reklam verenleri engelleyen kullanıcılar, bu reklamların bir daha gösterilmemesini sağlayabilecekler.Diğer bir yenilik ise Tanıtılan Kanallar oldu. Durum Reklamları ile benzer şekilde çalışacak ancak özellikle kanal sahiplerine hitap ediyor.Tanıtılan Kanallar, halka açık kanalların WhatsApp'ta öne çıkarılmasına ve daha fazla kişiye ulaşmasına olanak tanıyacak. İşletmeler, içerik üreticileri ve markalar, tanıtım yaparak kanallarının daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlayabilecekler. Kullanıcılar, söz konusu kanalın sponsorlu olduğunu belirten küçük bir etiket görecek.WhatsApp'ın 2.25.19.15 numaralı beta sürümünde, kullanıcıların gördükleri reklamlara dair daha detaylı raporlar oluşturabilmesi için yeni bir özellik sunulmuştu. Raporlar, kullanıcıların izledikleri reklamlara dair bilgileri, reklam verenler hakkında verileri ve reklamların hangi tarihlerde gösterildiğini içerecek şekilde tasarlandı.