Şeref Ateş Kimdir, Neden Tutuklandı? Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Gözaltında!

1964 yılında Malatya'da doğan Şeref Ateş, çocukluk ve gençlik yıllarını hem Türkiye'de hem de Almanya'da geçirdi. Selçuk Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldıktan sonra, akademik kariyerine Gazi Üniversitesi'nde başladı. Yüksek lisans ve ilk doktorasını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde, ikinci doktorasını ise Almanya'da Marburg Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.2011 yılında profesör unvanını kazanan Ateş, uluslararası ilişkiler, kültürel diplomasi, medya ve çok kültürlülük gibi alanlarda akademik çalışmalar yürüttü. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde görev yapan Ateş, aynı zamanda birçok uluslararası projede yer aldı. Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkçenin yurtdışında tanıtımı amacıyla faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü'nde uzun yıllar başkanlık yaptı.Yunus Emre Enstitüsü ve bağlı bulunduğu Yunus Emre Vakfı'nda, sahte faturalarla gerçekleştirilen büyük bir yolsuzluk skandalı patlak verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, eski başkan Şeref Ateş ile birlikte çok sayıda yönetici ve çalışan hakkında işlem başlatıldı.İddialara göre, 6 paravan şirket kurularak, enstitüye ait milyonlarca lira naylon faturalar üzerinden bu şirketlere aktarıldı. İlk belirlemelere göre 300 ila 400 milyon TL arasında bir kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Ateş'in kendisi ve yakınları adına 73 banka hesabı açtırdığı, ayrıca toplamda 1458 banka hesabı, 20 kripto para hesabı ve 3 kiralık kasaya el konulduğu bildirildi.Soruşturma kapsamında 'kamu kurumunu zarara uğratmak, sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma' gibi suçlamalar yöneltilen Şeref Ateş, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası yurtdışından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Gözaltı işlemi, dün gece saatlerinde Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirildi.Şeref Ateş, hakkında çıkan ilk iddiaların ardından 2024 yılında görevinden alınmıştı. Yerine yeni bir atama yapılırken, geçmiş döneme ilişkin denetimlerde usulsüzlükler tespit edildi ve resmi soruşturma başlatıldı.